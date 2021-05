Harris valora ofrecer ayuda a Seúl en materia de vacunas

Photo : YONHAP News

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se ha mostrado optimista a prestar asistencia a Seúl para aliviar la escasez de vacunas.Según afirmó el diputado demócrata coreano-estadounidense por Nueva Jersey, Andy Kim, Harris se comprometió a valorar el tema.Kim se reunió con Harris el día 11 en la Casa Blanca y solicitó apoyar a Corea del Sur con el suministro de vacunas de coronavirus, enfatizando la importancia de Seúl como aliado en Asia.Según Kim, la vicepresidenta estadounidense dijo comprender la necesidad de ayuda, y se ofreció a debatir el tema con prioridad, pues Estados Unidos no había previsto ninguna acción especial al respecto.En particular, Harris se comprometió a discutir el tema con funcionarios surcoreanos antes de la visita del presidente Moon Jae In a Estados Unidos, prevista para el 21 de mayo.