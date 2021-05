Aumenta el número de votantes indecisos

Photo : YONHAP News

Un sondeo realizado del 11 al 13 de mayo entre 1.000 ciudadanos mayores de dieciocho años, refleja que los indecisos superan a los simpatizantes del oficialista The Minjoo y del principal opositor, Poder del Pueblo.El apoyo de los seguidores de The Minjoo disminuyó dos puntos, hasta un 28%, mientras que el respaldo a Poder del Pueblo bajó un punto hasta quedarse en un 27%.En cambio, el porcentaje de votantes indecisos o sin afiliación política llegó al 30% tras aumentar un punto y superar por primera vez a los votantes de los principales partidos. No en vano, entre los veintañeros destaca el 44% de indecisos, frente al 21% de apoyo al oficialismo y el 18% al principal opositor.En tanto, la opinión sobre la gestión positiva del presidente Moon Jae In empeoró hasta un 32%, dos puntos menos que la semana anterior, mientras que la negativa ganó tres puntos, hasta el 61%.El sondeo fue efectuado por Gallup Korea. Presenta un margen de error de 3,1 puntos porcentuales y un nivel de confianza del +/- 95%.