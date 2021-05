Photo : YONHAP News

Tras finalizar las audiencias parlamentarias de evaluación de candidaturas ministeriales, el presidente Moon Jae In y la nueva cúpula del partido en el poder The Minjoo se reunieron por primera vez el domingo 14. El encuentro dejó entrever que durante el año restante para las elecciones presidenciales, el oficialismo podría tener mayor voz que el Ejecutivo.El mandatario enfatizó que el Ejecutivo y The Minjoo son "un equipo", y consideró apropiado que el partido oficialista lidere los procesos de diseño y establecimiento de políticas. En concreto, aludió al cuarto plan de ampliación de la red ferroviaria nacional. También propuso intensificar la cooperación en temas candentes, como el sector inmobiliario, de cara a intentar estabilizar los precios y aumentar la oferta de vivienda.Sin embargo, persisten las discrepancias entre Ejecutivo y oficialismo, en particular sobre temas polémicos como el impuesto global sobre bienes raíces, que The Minjoo valora flexibilizar pero sobre el que Presidencia mantiene extrema cautela, o sobre la política antinuclear.