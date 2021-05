Moon Jae In conmemora el Movimiento Democrático 18 de Mayo en redes sociales

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In realizó una publicación en su cuenta de redes sociales para conmemorar el Movimiento Democrático 18 de Mayo, ocurrido en 1980 en Gwangju.En particular, Moon aludió a que el Comité de Investigación del Movimiento Democrático 18 de Mayo empezó a indagar el año pasado sobre la violencia y la masacre perpetradas por el Estado en aquel entonces, mientras que el valiente testimonio de algunos soldados sobre la ley marcial - ofrecido la semana anterior- ha permitido saber que reprimieron a los activistas hasta con disparos.Así, agradeció a todos los que optan por no ignorar la verdad, al asegurar que falta poco para conocer la realidad histórica del Movimiento 18 de Mayo.El presidente recordó que el espíritu solidario mostrado por el pueblo coreano entonces fue de facto una verdadera democracia, al igual que ha sido el motor principal en la lucha contra el COVID-19.Por último, Moon aludió al caso de Myanmar, expresando su deseo de que el espíritu democrático de Gwangju pueda servir de esperanza al pueblo birmano.