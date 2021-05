The Minjoo anticipa análisis propio sobre alimentación militar

Photo : YONHAP News

Park Wan Ju, jefe del Comité de Políticas del oficialista The Minjoo, ha criticado el deficiente sistema de alimentación del Ejército, denunciado en las redes sociales mediante revelaciones directas de soldados, y ha anticipado que realizará un análisis propio a nivel de partido.Park declaró, el jueves 20, que después de que las Fuerzas Armadas realizaran una inspección ante comentarios y revelaciones sobre las precarias condiciones de las instalaciones de cuarentena habilitadas en las bases para soldados en aislamiento preventivo y la mala comida que allí era servida, y tomaran medidas, surgió el mismo problema, lo que implica que los cambios efectuados no son suficientes.El político puntualizó que primero es necesario identificar los problemas estructurales en el sistema de alimentación del Ejército y renovarlo, haciendo más transparentes la obtención, la distribución y el uso de ingredientes.Adelantó que, a tal efecto, The Minjoo trabajará para diseñar un mejor y mayor presupuesto para garantizar una alimentación de calidad para los soldados, y como primer paso llevará a cabo un análisis propio tras escuchar directamente de las tropas y de las autoridades militares la situación actual y los problemas existentes.