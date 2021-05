Na Kyung Won aspira a dirigir Poder del Pueblo

Photo : YONHAP News

La ex legisladora Na Kyung Won se ha sumado a la carrera a la presidencia de su partido, el opositor Poder del Pueblo, recalcando que lo que hace falta a estas alturas es un líder con decisión, más allá de la experiencia o la osadía.Así, en rueda de prensa el jueves 20, Na anunció su candidatura a jefa de Poder del Pueblo, justificándola con la necesidad de ganar en las próximas elecciones presidenciales, a las que se refirió como el día que determinará el futuro del país, que podría volver a una Corea donde sean respetadas las libertades de los ciudadanos o quedar como una sociedad que imponga una igualdad forzada.Como una estrategia electoral, dejó entrever su intención de lograr la afiliación al partido del ex fiscal general Yoon Seok Yeol, que gana apoyo en estos momentos como posible candidato presidencial. Expresó que, considerando la realidad política surcoreana, no será fácil cambiar el actual esquema cuasi bipartidista y que si el ex fiscal general decide candidatearse a las presidenciales, lo más deseable será que lo haga en Poder del Pueblo.