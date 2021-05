Photo : YONHAP News

Según informó la Casa Blanca, uno de los temas centrales de la cumbre entre el presidente surcoreano Moon Jae In y su homólogo estadounidense Joe Biden será Corea del Norte.Jen Psaki, portavoz de la Casa Blanca, explicó en rueda de prensa que durante la cumbre prevista para el viernes 21, ambos líderes darán prioridad al tema norcoreano, aunque también hablarán sobre estrategias de la seguridad regional, entre otros asuntos, como cooperación en vacunas contra COVID-19, sin ofrecer detalles sobre si Washington ofrecerá vacunas primero a Seúl.En cuanto a temas relacionados con China, Psaki confirmó que es otro de los puntos importantes de la cumbre, sin abundar en la respuesta, y sobre Quad, mecanismo de cooperación regional liderado por Estados Unidos para contrarrestar la influencia de China, del que por el momento no forma parte Corea del Sur, explicó que la Casa Blanca no puede predecir los cambios entre sus integrantes.