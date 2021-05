Oficialismo celebra la visita presidencial a EEUU ante la tibieza opositora

Photo : YONHAP News

El partido en el poder The Minjoo ha destacado que el viaje del presidente Moon Jae In a Estados Unidos ha elevado de nivel la alianza bilateral. Sin embargo, el principal opositor Poder del Pueblo ha mostrado una reacción tibia, al resaltar que el éxito de la visita presidencial vendrá determinado por las acciones concretas a impulsar en adelante.En particular, sobre la obtención de vacunas para 550.000 efectivos de las Fuerzas Armadas surcoreanas y el contrato para producir en Corea del Sur vacunas de Moderna, el oficialismo afirmó que la alianza se ha expandido al sector sanitario para superar juntos la pandemia, mientras que la oposición tildó dicho movimiento de "logro a medias".La portavoz de The Minjoo, Lee So Young, aseguró que la reciente visita del presidente a Estados Unidos ha servido para comprobar que la alianza Seúl-Washington mejora cualitativamente, y destacó especialmente la cooperación en materia de vacunas.Poder del Pueblo, por su lado, comentó que la alianza on Estados Unidos se ha venido tambaleando durante los últimos cuatro años y no podrá normalizarse de una vez. Señaló como prioritario que las promesas hechas durante el viaje presidencial se traduzcan en acciones concretas y resultados palpables, aún admitiendo que la visita de Moon sí ha contribuido a preparar la base para mejorar las relaciones bilaterales. En cuanto a la cooperación en materia de vacunas, el partido opositor la considera un "logro a medias", al ingnorarse si el "swap de vacunas" podrá resolver la escasez en Corea del Sur.