Oposición critica exagerada evaluación oficialista del viaje presidencial

Photo : YONHAP News

Tras el reciente viaje presidencial a Estados Unidos, el partido en el poder The Minjoo considera que logró grandes avances sobre la paz en la península coreana, cooperación en vacunas y sobre recuperación de la soberanía en materia balística.El líder oficialista Song Young Gil declaró el lunes 24 que, gracias a la visita del presidente Moon Jae In a Washington D.C., las relaciones entre Corea del Sur y Estados Unidos han entrado en una nueva fase, mejorando cualitativamente y llevando a un nivel sin precedentes la colaboración, sobre todo en materia de seguridad y economía. Anticipó que para apoyar los resultados del viaje, desde el Parlamento intentarán ratificar la Declaración de Panmunjeom, establecida durante la cumbre intercoreana de abril de 2018.Sin embargo el principal partido opositor, Poder del Pueblo, criticó este autoelogio, comparando las promesas de Estados Unidos sobre vacunas con un pagaré que se ignora si podrá hacerse efectivo, y en cuanto al problema nuclear norcoreano, dijo no haber detectado ningún progreso real.En tanto, otras formaciones del bando opositor presentaron opiniones similares. Partido Justicia criticó el viaje por mucha retórica sin planes de acción concretos, mientras que Partido del Pueblo calificó el viaje presidencial como llamativo por fuera pero vacío de contenido.