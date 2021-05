China critica comentario sobre Taiwán en cumbre Corea del Sur-EEEUU

Photo : YONHAP News

Beijing ha criticado fuertemente la alusión del problema de Taiwán en la declaración conjunta de la cumbre Seúl-Washington, al calificarlo de "intromisión en asuntos internos".El lunes 24, en sesión informativa, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China expresó que el problema de Taiwán es un asunto interno de China sobre el que no tolerará injerencias externas.Dicho comentario responde a la declaración conjunta emitida por el presidente Moon Jae In y Joe Biden tras la cumbre del día 21, donde no solo destacaron la importancia de la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán, sino también de la libertad de navegación por el Mar de la China Meridional.Al respecto, la cancillería de China recordó que todos los países disfrutan de la libertad de navegación en base al derecho internacional, descartando problemas al respecto.