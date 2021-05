Pentágono respalda suministro de vacunas a soldados surcoreanos

Photo : YONHAP News

John Kirby, portavoz del Pentágono, anunció en sesión informativa el día 24 que el Departamento de Defensa de Estados Unidos apoya el acuerdo alcanzado en la cumbre Seúl-Washington de suministro de vacunas de COVID-19 al Ejército surcoreano.Según explicó, Washington ya planea el envío de las vacunas, y las autoridades de ambos países ya están acordando el método y la fecha de distribución.Además, al ser preguntado sobre las expectativas de Washington sobre Corea ante un posible conflicto armado en el Estrecho de Taiwán, respondió que la pregunta incumbe al Gobierno de Seúl, y no al Gobierno de Washington.Añadió que Estados Unidos no desea cambiar el "status quo" unilateralmente, pese a apoyar la independencia de defensa nacional de Taiwán.En cuanto a la reanudación de las maniobras militares conjuntas a gran escala entre Corea del Sur y Estados Unidos, Kirby no habló de un plan específico, y se limitó a destacar la importancia de esos entrenamientos en cumplimiento del acuerdo de defensa conjunta con Corea.