EEUU recomienda no viajar a Japón por repunte de COVID-19

Photo : YONHAP News

El Departamento de Estado estadounidense emitió el lunes 24 (hora local) una recomendación de no viajar a Japón.En sintonía con el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, que elevó la alerta de viaje para Japón de Nivel 3 a Nivel 4, las autoridades de Washington recomendaron "no viajar" a ese país asiático.La medida llega a falta de dos meses para los Juegos Olímpicos de Tokio, que el Gobierno japonés insiste en mantener pese a las múltiples llamadas a nivel internacional sugiriendo su cancelación.La recomendación de no viajar del Departamento de Estado no es vinculante, pero en la práctica se percibe como tal. Por tanto, se estima que podría influir en la decisión de los deportistas olímpicos de asistir al torneo, así como en los del público.