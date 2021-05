Photo : YONHAP News

A partir del día 27 los ciudadanos podrán solicitar vacunarse el mismo día, tras consultar las dosis disponibles mediante Naver, Kakao Talk, o en las plataformas con mapas de estas aplicaciones.Durante dos semanas a partir del jueves, el sistema de reservas en el día operará en pruebas, y de modo oficial desde el 9 de junio.Antes de reservar turno, los interesados podrán comprobar las dosis remanentes en cada hospital, centro médico o centro de vacunación, y elegir el más próximo. Sin embargo, los ya vacunados o con turno no podrán acogerse a este sistema, así como los nacidos después del 1 de enero de 1992, a los que no se recomienda vacunarse con AstraZeneca.El sistema de "solicitud en el día" ha sido activado considerando que AstraZeneca, la vacuna más frecuente a día de hoy en Corea del Sur, se distribuye en viales para diez personas, y debe desecharse si no se administra en seis horas.