Reunificación hablará con empresas gestoras de negocios intercoreanos

Photo : YONHAP News

El ministro de Reunificación, Lee In Young, se reunirá con representantes de las empresas que participaron en proyectos de cooperación intercoreana.El martes 1 de junio conversará con Hyun Jung Eun, presidenta de Hyundai Asan, firma gestora del turismo al monte Geumgang, y el día 4 con Lee Joong Myung, dirigente de Ananti Group, una empresa de resorts encargada de construir un campo de golf en Corea del Norte.El portavoz de la cartera comentó el lunes 31 que las reuniones servirán para escuchar directamente las opiniones de empresarios experimentados en lo que a intercambio y cooperación intercoreana se refiere, máxime en el contexto actual, donde aumentan las expectativas de una posible reactivación del diálogo con Corea del Norte, tras la cumbre surcoreano-estadounidense entre los presidentes Moon Jae In y Joe Biden.Respecto a la dura crítica de Pyongyang contra la suspensión del acuerdo de misiles entre Corea del Sur y Estados Unidos, el portavoz explicó que Reunificación sigue atentamente posibles reacciones norcoreanas, pero rehusó comentar al respecto, pues dicha crítica no provino de un funcionario ni de una entidad gubernamental.