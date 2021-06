Reunificación llama a Pyongyang a retomar el diálogo

Photo : YONHAP News

El ministro de Reunificación, Lee In Young hizo un llamamiento al líder norcoreano Kim Jong Un a "no pensar demasiado y volver a la mesa de diálogo, para hacer avanzar el reloj de la paz".Así lo expresó el lunes 31 durante una reunión con legisladores del Consejo Provincial de Jeju del oficialista The Minjoo, al explicar que la reciente cumbre en Seúl y Washington ha creado un clima favorable para reanudar el diálogo entre las dos Coreas, y entre Estados Unidos y Corea del Norte.En tanto, en otra reunión en Jeju con entidades que trabajan por la reunificación y el avance de las relaciones intercoreanas, el ministro anunció que Seúl realizará a finales de junio un movimiento importante para cambiar la actual situación.Finalmente, expresó su preocupación por las posibles consecuencias de las elecciones presidenciales en Corea del Sur, previstas para 2022, así como de la escalada de tensión entre Estados Unidos y China, para las relaciones intercoreanas.