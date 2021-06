Pyongyang insta a la OMS a garantizar acceso igualitario a vacunas

Photo : YONHAP News

Corea del Norte ha alegado que algunos estados han reservado más vacunas contra COVID-19 de lo necesario y ha pedido a la Organización Mundial de la Salud que ejerza su papel para garantizar un acceso igualitario.Según reflejan varias actas publicadas en la web de la OMS, durante la 74ª asamblea anual de dicha entidad, Corea del Norte aludió al desarrollo de vacunas y medicamentos contra COVID-19 como un importante logro de la humanidad. No obstante, criticó la gran desigualdad existente entre países, pues mientras los ultranacionalistas acumulan excedente de vacunas, otros no pueden ni comprarlas por su bajo poder adquisitivo.Corea del Norte consideró vergonzoso que algunas naciones compliguen la producción en masa de vacunas, usando como pretexto la protección de derechos de propiedad, conducta que calificó de "injustificable". Agregó que la salud no es un privilegio sino un derecho básico, y que la OMS debe procurar que todos puedan acceder por igual a los servicios sanitarios, sin dejarse presionar por circunstancias sociales o económicas.Corea del Norte debía haber recibido vacunas contra COVID-19 para 996.000 personas a través del mecanismo COVAX Facility, pero al dilatarse el suministro internacional, hasta la fecha no ha recibido ninguna.