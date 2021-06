Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In nombró el lunes 31 de mayo a Kim Oh Soo como nuevo fiscal general, después de que oficialista The Minjoo avalara unilateralmente su candidatura, sin consenso de la oposicón.Así, Kim comenzó oficialmente su actividad el martes 1 como 44º fiscal general de Corea del Sur, siendo el trigésimo segundo funcionario de rango ministerial nombrado sin consenso opositor de esta administración.El nuevo fiscal general cumplirá un mandato de dos años.