Reunificacion y Hyundai Asan apuestan por reanudar turismo a Geumgang

El ministro de Reunificación, Lee In Young, y la presidenta de Hyundai Asan, Hyun Jung Eun, han reafirmado la voluntad de promover el turismo de particulares al monte Geumgang en Corea del Norte, al constatar que tras la reciente cumbre entre los presidentes Moon Jae In y Joe Biden existe un ambiente más favorable a los intercambios intercoreanos.Durante una reunión mantenida el martes 1, el ministro enfatizó que siguen apostando por reanudar los viajes a Geumgang una vez mejore la pandemia. Agregó que los líderes de las dos Coreas acordaron en la cumbre de 2018 normalizar dicho programa turístico, y que el Gobierno aboga por concretar dicho pacto, y posteriormente otras actividades de cooperación, como visitas su pueblo natal de oriundos de Corea del Norte, o el desarrollo de zonas turísticas en Wonsan y Masikryong.La dirigente de Hyundai Asan, firma gestora del turismo al monte Geumgang, coincidió con el ministro en cuanto a expectativas en la mejora de las relaciones intercoreanas, factor esencial no solo para rectivar el programa de viajes transfronterizos, sino también el complejo industrial de Gaesong. Por su parte, prometió que Hyundai Asan hará todo lo posible, empezando por trazar una iniciativa de desarrollo conjunto para resolver los problemas del turismo al monte Geumgang, de forma que beneficie a las dos Coreas.