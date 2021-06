Líder oficialista se disculpa por escándalos entre sus filas

Photo : YONHAP News

Song Young Gil, líder del partido oficialista The Minjoo, expresó en rueda de prensa el día 2 que las elecciones del 7 de abril reflejaron el gran descontento del público por la incompetencia de su formación, y ofreció una disculpa oficial por los escándalos sexuales de los ex alcaldes Oh Geo Don y Park Won Soon, al tiempo de comprometerse a adoptar medidas en base a las demandas de las víctimas.Asimismo, aludió al proceso ilegal de acceso universitario de la hija del ex ministro de Justicia Cho Kuk, llamando a una profunda auto-reflexión, al tiempo de ofrecer disculpas a los jóvenes que se sintieron frustrados y decepcionados por la desigualdad de oportunidades.Pese a todo, enfatizó que la Fiscalía debe seguir los mismos estándares aplicados a la familia Cho al investigar el presunto caso de corrupción que salpica a la familia del exfiscal general, Yoon Seok Youl.