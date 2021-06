Presidente Moon agradece a empresarios por exitosa cumbre con EEUU

Photo : YONHAP News

Por primera vez desde que su llegada al poder, el presidente Moon Jae In convocó a los líderes de Samsung Electrónica, SK, Hyundai Motor y LG, en muestra de agradecimiento por su contribución al éxito de la cumbre entre Corea del Sur y Estados Unidos.Durante el almuerzo, el miércoles 2, ofreció unas palabras de agradecimiento, al resaltar que gracias a ellos la cumbre concluyó con éxito, y servirá para reforzar y ampliar áun más la alianza entre Seúl y Washington.En particular, valoró como "muy significativo" el enfoque por una alianza integral que permita complementar las deficiencias mutuas en cadenas de suministro de tecnologías de vanguardia, como semiconductores, baterías y vehículos eléctricos.Enfatizó que el aumento de inversión en Estados Unidos se traducirá en un aumento de empleo para Corea del Sur.De cara a la cumbre entre el presidente Moon Jae In y Joe Biden, Samsung Electrónica, SK, Hyundai Motor y LG anunciaron futuras inversiones por valor de 44 billones de wones en Estados Unidos, en sectores como semiconductores, vehículos eléctricos y baterías.