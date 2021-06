Tokio insiste en mantener mapa olímpico con Dokdo

Photo : YONHAP News

Tokio insiste en su soberania sobre Dokdo y el miércoles 2, el ministro portavoz de ese país, Katsunobu Kato, alegó en rueda de prensa que esos islotes pertenecen a Japón histórica y legalmente, y por tanto no puede aceptar la petición del Gobierno surcoreano de rectificar el mapa del sitio web de los Juegos Olímpicos de Tokio, que los presenta como parte del territorio japonés.Agregó que respecto a ese mapa, el Comité Organizador de las olimpiadas ya explicó que es objetivo.Además, aludió a la Carta Olímpica, en particular a la parte que menciona el papel del Comité Olímpico Internacional contra el uso indebido del deporte o de los deportistas con fines políticos o comerciales. Esta intervención considera el posible boicot a los Juegos Olímpicos de Tokio, sugerido por algunos políticos surcoreanos, y el plan del Gobierno y las autoridades deportivas de Corea del Sur de requerir la mediación del COI en este asunto.Recientemente, varios políticos surcoreanos catalogados como potenciales candidatos presidenciales, como el exlíder oficialista Lee Nak Yon y el ex primer ministro Chung Sye Kyun, calificaron como inaceptable que Japón siga rechazando la petición de Seúl de rectificar el mapa olímpico, exhortando a adoptar cualquier medida al respecto, incluso boicotear a las olimpiadas.