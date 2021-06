Un libro ilustrado de Corea gana el Premio Bologna Ragazzi

Photo : YONHAP News

El libro ilustrado 'Iparapa Yamooyammo', de la escritora surcoreana Lee Gee Eun, ha obtenido el Premio Bologna Ragazzi en la categoria de Cómic-primeros lectores (para niños entre 6 y 9 años).Sobre la obra, el jurado destacó que los habitantes del mundo creado por la autora, aunque están amenazados por un ser mucho más fuerte, muestran un gran sentido comunitario. Así, cada personaje presenta carcaterísticas propias descritas con gran detalle, pese a estar ilustradas con simples trazos. Enfatizó que presenta una historia interesante, además de invitar al lector a reflexionar sobre su forma de tratar y acoger a los demás.Otros libros coreanos galardonados son 'Arroz arroz arroz' del escritor Bamco y 'Tanta nieve (So Much Snow)' de Park Hyun Min, que obtuvieron la Mención Especial en la categoría de No ficción y Ópera prima, respectivamente.En la categoría de Ficción, la Mención Especial fue para la obra 'El lino de Yulu (The Yulu Linen)', escrita por Cao Wenxuan de China e ilustrada por la artista surcoreana Lee Suzy.