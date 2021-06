Vicepremier advierte de burbuja y desequilibrio en el mercado inmobiliario

Photo : YONHAP News

El vice primer ministro de Economía, Hong Nam Ki, observa con preocupación el mercado de viviendas de cara al segundo semestre del año, y ha advertido de la llegada de un mayor desequilibrio entre oferta y demanda, según las previsiones.En particular, apuntó a la burbuja de precios de los apartamentos en Seúl, al alertar que el valor real de esos bienes, sin considerar la inflación, se acerca al nivel máximo registrado antes de las medidas regulatorias que dejó la crisis financiera global de 2008. Así, detalló que si se fija en 100 el nivel de 2008, dicho valor cayó hasta 80 en 2013, pero durante el mes pasado subió hasta 99,5.Como claro ejemplo de esa subida aludió al precio sobre plano de los apartamentos de un complejo residencial ubicado en el distrito capitalino de Gangnam-gu, que aumentó un 30% solo en mayo.Ante esta situación, el vicepremier puntualizó que los potenciales compradores deben estudiar minuciosamente los pronósticos, que anticipan no solo un control más estricto por parte del Gobierno de la deuda de los hogares, sino también el posible fin de las políticas financieras expansivas en Estados Unidos, factor que podría acarrear una subida de los intereses.En cuanto a la oferta inmobiliaria, Hong adelantó que valorarán aumentar en unas 2.000 viviendas los nuevos proyectos de urbanización en marcha.Como posibles cambios próximos para el mercado de inmuebles, señaló las medidas de flexibilización regulatoria sobre préstamos, que afectan sobre todo a la relación préstamo-valor aplicada a la clase trabajadora y la demanda real -no especulativa- de viviendas. Asimismo, el Parlamento aprobará inminentemente la enmienda a la Ley de Impuestos Regionales, que rebajará un 0,05% el impuesto a la propiedad sobre viviendas cuyo valor catastral se sitúe entre 600 millones y 900 millones de wones.