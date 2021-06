Moon pide unidad y perspectiva al oficialismo

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In se reunió el jueves 3 con los diputados oficialistas que por primera vez ocupan un escaño parlamentario.Ante esos legisladores, en los comienzos de su carrera política, el mandatario enfatizó que para que un partido pueda gozar de apoyo popular no solo son necesarias buenas políticas, sino también mostrar unidad interna y perspectiva para expandir positivamente su influencia.Así, resaltó que The Minjoo es un partido dinámico, con orientación de futuro y genes de innovación.Finalmente, Moon solicitó a los diputados su cooperación para superar la actual crisis y lograr la recuperación económica. No obstante, se abstuvo de hacer comentarios de temas polémicos, como el del exministro de Justicia, Cho Kuk, o las políticas inmobiliarias gubernamentales.