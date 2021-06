Moon se reúne con legisladores oficialistas de primer mandato

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In se reunió el jueves 3 con legisladores de primer mandato del partido oficialista The Minjoo para escuchar sus opiniones sobre la gestión estatal.Durante una hora y media y a puerta cerrada, se reunieron 68 de los 81 legisladores oficialistas de primer mandato, quienes solicitaron a Moon ampliar las ayudas a microcomerciantes y autónomos afectados por la pandemia.El legislador Ko Young In, al frente de un grupo de legisladores noveles, enfatizó que el Ministerio de Estrategia y Finanzas debería adoptar un enfoque más expansivo y ofrecer más apoyo, considerando las dificultades que la gente atraviesa por el COVID-19.En tanto Chun Jun Ho, otro legislador, señaló que el plan de reestructuración de la Corporación Coreana de Territorio y Vivienda (LH) presentado por el Gobierno tras el escándalo de especulación inmobiliaria, no será suficiente para acometer un cambio de raíz en dicha entidad, y solicitó revisar dicho plan.Sin embargo, durante la reunión no abordaron temas sensibles, como las políticas inmobiliarias o el escándalo de corrupción en torno al exministro de Justicia, Cho Kuk.Por su parte, el presidente Moon subrayó que el apoyo popular surge al promover la unidad interna y al ampliar los límites de lo ya establecido, y calificó a The Minjoo como un partido dinámico y orientado a futuro, con un ADN innovador.Finalmente, aseguró que el Gobierno hará todo lo posible hasta el último día por superar las crisis, lograr la recuperación económica y asegurar oportunidades para lograr avances cualitativos. También se mostró optimista en cuanto a la campaña de vacunación, alegando que el país logrará la inmunidad de rebaño antes de lo previsto, al acelerarse las vacunaciones en el país.