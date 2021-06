Cannes exhibirá películas de Hong Sang Soo y Han Jae Rim

Photo : YONHAP News

La 74ª edición del Festival Internacional de Cine de Cannes proyectará dos películas surcoreanas.La cinta "Emergency Declaration" de Han Jae Rim se exhibirá Fuera de Competición junto con otras películas como "The Velvet Underground" de Todd Haynes, "Stillwater" de Tom McCarthy y "De Son Vivant" de Emmanuelle Bercot.En tanto "In Front of Your Face", dirigida por el célebre cineasta Hong Sang Soo, figura en la sección de Estrenos de Cannes.Por primera vez en cinco años, ninguna película surcoreana fue incluida competirá en el Festival de Cannes.En la presente edición, 24 películas como "Annette" de Leos Carax, "Red Rocket" de Sean Baker, "The French Dispatch" de Wes Anderson y "Drive My Car" de Ryusuke Hamaguchi, compiten por la Palma de Oro.