Presidente se disculpa por persistentes abusos en entorno militar

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In amplió la definición de patriotismo el domingo 6 durante el acto conmemorativo del 66º Día de los Caídos, afirmando que un acto patriota es aquel que defiende los derechos humanos y la vida diaria de toda persona que en cualquier instante se sacrifica por el país.Aludió al caso de una suboficial de la Fuerza Aérea que se suicidó tras sufrir abusos sexuales por uno de sus superiores y ser ignoradas sus denuncias, al tiempo de disculparse por lo ocurrido en calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Dijo sentir profundamente que los abusos y las malas prácticas persistan en el entorno militar, incluyendo casos como el aludido, resultando en muertes injustas, así como los problemas detectados recientemente en el sistema de alimentación del ejército.El mandatario se comprometió a esforzarse al máximo por corregir los problemas y mejorar la cultura militar, como tarea indispensable no solo para promover los derechos humanos y elevar la moral de los soldados, sino también para garantizar la seguridad nacional. Esta intervención refleja la perspectiva del presidente, en particular al reconocer el suicidio de la suboficial víctima de abusos sexuales como resultado de una cultura militar cerrada y autoritaria, en vez de una conducta impulsiva individual.Finalizada la ceremonia del Día de los Caídos, Moon visitó el altar-homenaje a la suboficial, instalado en el Hospital Militar de la Capital, y ofreció una disculpa directa a sus familiares por no haber podido defenderla. Los padres de la difunta pidieron al presidente una investigación objetiva, y lo suficientemente exhaustiva para hacer justicia y reivindicar el honor de su hija, solicitud a la que el mandatario respondió positivamente. De hecho, inmediatamente ordenó al ministro de Defensa Suh Wook, quien le acompañaba, indagar sobre el caso hasta descubrir la verdad.