Un medio japonés pro Pyongyang reitera política norcoreana de reunificación

Photo : YONHAP News

El diario Choson Sinbo, de la Asociación General de Coreanos Residentes en Japón -una organización pro Pyongyang- ha refutado recientes comentarios indicando que Corea del Norte ya no busca lograr la reunificación de la península coreana.Un reportaje publicado en dicho medio el lunes 7 sobre el estatismo que recientemente promueve Corea del Norte, puntualiza que quienes lo interpretan como nacionalismo y hablan de cambios en la filosofía política del régimen de Pyongyang, ignoran la perspectiva del gobierno y del partido norcoreano, y de la población de ese país.Choson Sinbo enfatiza que las fórmulas para solucionar los problemas actuales están definidas en las declaraciones intercoreanas emitidas hasta ahora, al tiempo de afirmar que el objetivo de Pyongyang de construir un país socialista fuerte bajo la bandera del estatismo no contradice la lucha por superar los conflictos entre las dos Coreas.Alega que, en este contexto, reforzar la defensa nacional es necesario para bloquear las amenazas de fuerzas externas, al ser las que provocaron una guerra en la península coreana y la división de su pueblo, así como para garantizar la paz y acortar el camino hacia la reunificación nacional.En enero, el Partido de los Trabajadores de Corea del Norte reformó su Estatuto, borrando la expresión "entre nuestro pueblo". Además, sustituyó la frase "reunificar la patria" por "adelantar la reunificación pacífica de la patria", que denota una perspectiva más a largo plazo. También añadió la expresión "prosperidad conjunta del pueblo coreano", implicando la coexistencia de dos Coreas. Expertos en asuntos norcoreanos interpretan estos cambios como que Pyongyang ya no más busca la reunificación intercoreana y ha renunciado a su estrategia de convertir en comunista a Corea del Sur.