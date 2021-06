Moon Jae In lidera reunión de gabinete sobre mejora de desigualdad

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In encabezará una reunión de gabinete el martes 8, donde debatirán vías para mejorar la polarización de ingresos y la desigualdad social en la era post-coronavirus.Actualmente, Corea del Sur es la décima economía mundial, y se estima que su PIB y su INB per cápita superan a los de Italia, además de presentar buenos índices macroeconómicos al aumentar las exportaciones por sexto mes consecutivo. No obstante, desde Presidencia señalan que la recuperación económica no llega en su justa medida a microcomerciantes y autónomos.Previamente, en una rueda de prensa celebrada el 1 de junio frente a la Casa Azul, una entidad en pro de la democratización económica, urgió al presidente Moon Jae In a tomar un rol más activo en la reforma de los conglomerados (chaebol), resolver la polarización económica y estabilizar la vivienda durante el resto de su mandato.Por otra parte, se espera que durante la reunión del día 8, Moon comente la participación de Corea del Sur como país invitado a la cumbre del G7, a celebrarse en Reino Unido a partir del día 11.