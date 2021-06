La FDA aprueba primera terapia contra el Alzheimer en casi 20 años

Photo : YONHAP News

La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) ha aprobado el uso de Aduhelm (aducanumab) para tratar la enfermedad de Alzheimer, pese a que un comité consultivo de la FDA concluyó el año pasado que no hay pruebas suficientes para respaldar la eficacia del tratamiento.Es la primera vez en 18 años que la FDA autoriza el uso de un fármaco contra el Alzheimer, único medicamento que eventualmente puede tratar esta enfermedad, y no solo controlar algunos de sus síntomas, como ansiedad o insomnio.El laboratorio Biogen y su socio japonés Eisai desarrollaron un fármaco con aducanumab, que se administra por vía intravenosa, para ralentizar la progresión de la enfermedad.No obsante, algunos asesores independientes afirman que la FDA no debería haber aprobado el uso de aducanumab para tratar la enfermedad de Alzheimer, al no poder demostrar su eficacia, al tiempo de expresar preocupación por el coste del tratamiento.Aunque Biogen aún no ha revelado el precio de Aduhelm, los analistas estiman que el medicamento podría costar entre 30.000 y 50.000 dólares anuales.La FDA, por su parte, reconoció que el ensayo clínico del fármaco "dejaba incertidumbres residuales sobre su beneficio clínico", pero concluyó que "los beneficios superan a los riesgos" de la terapia.Asimismo, señaló que exigirá al laboratorio llevar a cabo un estudio de seguimiento para confirmar el beneficio para los pacientes. Si el estudio no muestra efectividad, la FDA podría retirar el medicamento del mercado.