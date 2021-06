Blinken promete impulsar reencuentro de familias separadas por Guerra de Corea

Photo : YONHAP News

El secretario de Estado estadounidense, Tony Blinken, se ha comprometido a hacer todo lo posible para promover las reuniones de coreano-estadounidenses con sus familiares en Corea del Norte.Así lo expresó durante una audiencia ante la Cámara de Representantes el lunes 7, afirmando ser plenamente consciente no solo de la separación entre familias, sino que muchas ni siquiera conocen el destino de sus allegados.Se comrometió a hacer todo lo posible, además de cooperar con su aliado Corea del Sur, por promover el reencuentro de familias separadas. No obstante, Blinken dijo desconocer la posible reacción de Corea del Norte al respecto.Previamente, el pasado mes de febrero, la diputada demócrata Grace Meng presentó un proyecto de ley solicitando al Departamento de Estado comenzar un debate sobre el reencuentro de familias separadas.Dos meses después, Young Kim, congresista republicano de origen coreano, también presentó una propuesta similar, mientras que en mayo, el congresista demócrata Brad Sherman presentó un proyecto de ley que intenta autorizar que los expatriados coreanos en Estados Unidos puedan asistir a los funerales de sus seres queridos en Corea del Norte.Por otro lado, Blinken anunció la decisión de nombrar un enviado especial sobre derechos humanos en Corea del Norte, puesto vacante desde la llegada del ex presidente Donald Trump a la Casa Blanca, en enero de 2017.