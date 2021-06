Renta per cápita de Corea cae por segundo año consecutivo

Photo : YONHAP News

La renta per cápita de Corea del Sur (RNB) bajó en 2020 por segundo año consecutivo, esta vez por la pandemia del COVID-19 y el aumento del tipo de cambio won/dólar.Según anunció el Banco de Corea el miércoles 9, la RNB per cápita del país registró 31 mil 881 dólares estadounidenses en 2020.El tipo de cambio motivó un descenso interanual de más del 1% en dólar estadounidense, pero un aumento del 0,2% en won coreano.Corea llegó a la era de 30 mil dólares de renta per cápita en 2017, nivel que ha mantenido durante cuatro años.La renta nacional bruta per cápita sirve como indicador para conocer el nivel de vida en un país. Se obtiene dividiendo el ingreso total devengado por los ciudadanos entre la población total.Se considera que un país es avanzado cuando su renta cápita supera los 30 mil dólares.