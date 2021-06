Unesco prepara una exposición inmersiva de contenidos surcoreanos

Photo : YONHAP News

Unesco albergará una exposición inmersiva aprovechando contenidos de la ola coreana, como la película surcoreana 'Parásitos' y el concierto de BTS.Según anunció la Agencia de Contenidos Creativos de Corea del Sur (KOCCA), la exposición, titulada "Korea: Cubically Imagined" (Corea del Sur: Imaginada cúbicamente), podrá verse del 6 al 16 de julio en la sede de la Unesco en París, la capital francesa.Coorganizada por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Corea del Sur y la Unesco, la muestra busca compartir con todo el mundo el imaginario de Corea del Sur sobre un futuro poscoronavirus, con motivo del Año Internacional sobre Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible de la ONU.La exposición permitirá apreciar el concierto de "BTS MAP OF THE SOUL ON:E", creado con realidad extendida en un espacio cúbico, y la película ganadora de cuatro premios Óscar 'Parásitos' en realidad virtual, además de otros contenidos surcoreanos.Las entradas podrán reservarse a partir del 16 de junio a las 10:00 a.m. (hora local), en la web www.cubicallyimagined.kr y también podrá disfrutarse en línea desde el 16 de julio, al finalizar el evento presencial.