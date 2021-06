Continúa polémica sobre especulación inmobiliaria en sector político

Photo : YONHAP News

Algunos de los doce legisladores acusados de transacción inmobiliaria fraudulenta, invitados por el partido oficialista The Minjoo a abandonar la agrupación, han expresado su fuerte malestar.Al respecto, la cúpula directiva de The Minjoo llamó a anteponer el bien colectivo al individual, explicando que dejar el partido puede resultar doloroso, pero es una medida necesaria para recuperar la confianza del pueblo.En ese contexto, sugirió a los legisladores volver al partido tras ser investigados como cualquier otro ciudadano del país. Pese a todo, cuatro de esos 12 diputados rechazaron la solicitud de abandonar la formación, que calificaron de inaceptable.Mientras el principal opositor, Poder del Pueblo, decidió encomendar a la Junta de Auditoría e Inspección la investigación de especulación inmobiliaria de sus legisladores, alegando la imposibilidad de confiar en la Comisión Anticorrupción y de Derechos Civiles, liderada por una ex diputada de The Minjoo.Aunque en principio los legisladores no pueden ser investigados por la Junta de Auditoría e Inspección, Poder del Pueblo insistió en esta opción, afirmando que era cuestión de negociarlo.El resto de los partidos decidió someterse a la investigación de la Comisión Anticorrupción y de Derechos Civiles.