Inteligencia confirma significativo contacto intercoreano tras cumbre Moon-Biden

Photo : YONHAP News

El director del Servicio Nacional de Inteligencia, Park Jie Won, confirmó que las dos Coreas han mantenido un contacto significativo tras la cumbre entre el presidente surcoreano Moon Jae In y el presidente estadounidense Joe Biden.Park compareció el miércoles 9 ante el Comité de Inteligencia de la Asamblea Nacional y explicó que Seúl y Pyongyang mantuvieron una comunicación relevante, aunque no dio detalles ni sobre el momento ni sobre los canales usados.En cuanto a la pasividad de Corea del Norte tras la cumbre entre Corea del Sur y Estados Unidos, el jefe de Inteligencia explicó que Pyongyang ya habrá sacado conclusiones, aunque no haya hecho un anuncio oficial.Así, anticipó que Pyongyang podría emitir pronto una evaluación agresiva a las políticas de Washington sobre el estrecho de Taiwán, sobre misiles y sobre derechos humanos. Sin embargo, consideró que será algo protocolario, parte de las reflexiones internas del régimen norcoreano sobre si reanudar el diálogo con Estados Unidos.