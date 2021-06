Ministro de Defensa promete una reforma del sistema judicial militar

Photo : YONHAP News

El ministro de Defensa, Suh Wook, volvió a disculparse por la muerte de una suboficial de la Fuerza Aérea que tras sufrir acoso sexual terminó por quitarse la vida.Durante una sesión parlamentaria del día 10, el funcionario dijo lamentar profundamente haber dejado dejado una herida y un irreparable dolor a la familia, y haber generado preocupación entre los ciudadanos, como muestra de responsabilidad.También afirmó que investigarán el caso hasta que no quede ninguna sospecha, en todos los aspectos, al tiempo de revisar el actual sistema de prevención y respuesta a la violencia sexual en el ejército, para adoptar las medidas necesarias.Suh expresó que los ciudadanos esperan una reforma urgente del sistema para que pueda garantizar la equidad y la transparencia de la justicia militar, considerando las singulares circunstancias del ejército.Al respecto, el Ministerio de Defensa urgió a reformar el sistema judicial del ejército, con propuestas como que los comandantes no puedan influir en los juicios, entre otras. No obstante, el proyecto de ley está pendiente en el Comité Legislativo y Judicial del Parlamento.