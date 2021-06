Moon Jae In viaja a Reino Unido para la Cumbre del G7

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In partirá el viernes 11 hacia el Reino Unido para asistir a la Cumbre del Grupo de los Siete (G7).Aunque Corea del Sur no es miembro del G7, Moon fue invitado por el primer ministro británico Boris Johnson a participar en la cumbre que tendrá lugar entre los días 11 y 13 en Cornwell, junto con los líderes de India, Australia y Sudáfrica. Es la segunda vez que Moon es invitado a esta reunión de los siete principales países, después de que el año pasado recibiera la invitación de Estados Unidos, aunque la reunión fue cancelada por el coronavirus.Durante una reunión de gabinete celebrada el martes 8, Moon comentó que la invitación a Corea del Sur a participar en la Cumbre del G7 por segunda vez consecutiva, demuestra que el país ha elevado su estatus a nivel comparable al de los integrantes del Grupo de los Siete, y también que la responsabilidad y el papel de Corea en el mundo han aumentado.En paralelo al G7, el mandatario surcoreano planea mantener reuniones bilaterales consecutivas con los líderes de Gran Bretaña, Australia y la Unión Europea.En tanto, la oficina presidencial explicó que por el momento no hay programada ninguna reunión formal con el primer ministro japonés Yoshihide Suga, ni conversaciones a tres bandas entre Corea del Sur, Estados Unidos y Japón, pero no descartan la posibilidad de encuentros informales.Tras la cumbre del G7, Moon viajará a Viena del 13 al 15 de junio para una visita de estado a Austria, y posteriormente se trasladará a España el día 15, donde tiene programada una visita oficial de tres días, que incluye una audiencia con el rey Felipe VI.