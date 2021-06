CIO investiga denuncia por abuso de poder contra ex fiscal general

Photo : YONHAP News

La Oficina de Investigación de Corrupción de Altos Cargos (CIO) ha iniciado una investigación por denuncias sobre abuso de autoridad contra el ex fiscal general Yoon Seok Youl, quien actualmente goza de gran apoyo popular como posible candidato a las próximas elecciones presidenciales.La investigación de CIO responde a las demandas presentadas por una organización civil en febrero y marzo contra Yoon por presunta intervención en el escándalo del caso Optimus, y en el juicio de la ex primera ministra Han Myeong Sook.Los demandantes denuncian que Yoon tuvo que ver con la relajada investigación de la Fiscalía ante el escándalo de fondos fraudulentos de la agencia de inversiones Optimus en 2019.También sospechan que interfirió en la investigación de los fiscales vinculados al falso testimonio emitido en el juicio por soborno en 2011 contra la ex primera ministra Han Myeong Sook.CIO planea contrastar primero los datos presentados por dicha entidad civil, y posteriormente decidirá el rumbo de la investigación contra Yoon.