Embajador insta a Japón a dialogar sobre problemas del pasado

Photo : YONHAP News

El Embajador de Corea del Sur en Japón, Kang Chang Il, ha instado a Tokio a dialogar con Seúl, afirmando que el Gobierno surcoreano ha pensado varias soluciones a los problemas del pasado entre ambos países.En una entrevista con el diario Asahi Shimbun el viernes 11, el embajador enfatizó que Seúl y Tokio deberían sentarse cara a cara a conversar y buscar una solución conjunta, pues solo repitiendo que las cuestiones del pasado quedaron resueltas con el pacto bilateral de 1965 no conseguirán nada.Enfatizó que la diplomacia no es una guerra, y que ningún país podrá resultar ganador al 100%. En cambio, sugirió a ambos lados trabajar codo a codo en una solución que puedan aceptar tanto los ciudadanos como las víctimas.En este contexto, Kang instó a Tokio a actuar "con madurez" y dialogar, destacando la oportunidad de celebrar una reunión bilateral entre el presidente Moon Jae In y el primer ministro japonés Yoshihide Suga, en el marco de la Cumbre del G7 en Reino Unido.En cuanto a los Juegos Olímpicos de Tokio, Kang confirmó que Seúl apoya la exitosa realización del certamen.