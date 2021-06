Obispo coreano nombrado prefecto de Congregación al Clero

Photo : YONHAP News

El Vaticano ha hecho público el nombramiento de Lazzaro You Heung Sik como prefecto de la Congregación para el Clero y también como arzobispo. Es la primera vez en la historia que un surcoreano ocupa dicho cargo en la Santa Sede, que rige la Congregación a cargo de los más de 400.000 sacerdotes del mundo.Nacido en la localidad de Nonsan en Corea del Sur en 1951, Lazzaro You Heung Sik fue ordenado sacerdote en 1979 tras estudiar en la Lateranense de Roma, y ha desempeñado distintos cargos en la diócesis de Daejeon. Fue nombrado obispo coadjutor de esa diócesis en junio de 2003 por Juan Pablo II, y obispo en 2005, en uno de los últimos nombramientos del papa polaco.Considerando que la mayoría de los prefectos suelen ser nombrados cardenales, se vaticina que You será nombrado como tal, junto con el nuevo prefecto para el Culto Divino, el inglés Arthur Roche, durante el próximo consistorio de cardenales, a celebrarse a finales de 2021 o principios de 2022.Tras conocer su nombramiento el sábado 12, el arzobispo dijo asumir el cargo con humildad y destacó que, si se da la oportunidad, se esforzará al máximo por concertar un viaje del papa Francisco a Corea del Norte, alegando que el Sumo Pontífice ya expresó su deseo de visitar ese país.You sostuvo que para Corea del Norte, que atraviesa por un severo aislamiento y por una dura situación económica, la presencia del papa podrá ser un impulso en la lucha por salir de la crisis. En este contexto, comentó que su nombramiento podría reflejar en parte la postura del Vaticano sobre Corea del Norte o China.Agregó que ser prefecto de la Congregación para el Clero significa velar por todos los sacerdotes del mundo, sus vidas y dificultades, así como ayudar y guiar a los seminaristas, de ahí su misión prioritaria será ayudar a que los actuales y futuros sacerdotes actúen con amor, mente abierta y sentido de hermandad.En cuanto a su nombramiento, el arzobispo recordó que el papa le propuso el cargo al considerar que solo hay un prefecto asiático en la Santa Sede, y segundo, al reconocer el elevado estatus tanto de Asia como de Corea en el mundo.