Cumbre G7 llama a desnuclearizar la península coreana

Photo : YONHAP News

La Cumbre del G7 finalizó el domingo 13 con un comunicado conjunto que hace un llamado a desnuclearizar la península coreana, además de apoyar la estrategia de diplomacia pragmática de Estados Unidos y exhortar a Corea del Norte a volver a la mesa de diálogo.Los líderes del Grupo de los Siete enfatizaron así la completa desnuclearización de la península coreana y una suspensión verificable e irreversible de los programas irregulares de misiles y armas de destrucción masiva del régimen norcoreano. En particular, instaron con fuerza a Pyongyang a reanudar las negociaciones, en respaldo a la política de la administración del presidente estadounidense Joe Biden hacia Corea del Norte. También destacaron el imperativo de respetar las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, apuntando tácitamente a China, país que participa en actividades que incumplen las sanciones internacionales contra Corea del Norte.El presidente surcoreano Moon Jae In, por su lado, tuvo una participación activa en la Cumbre del G7 como líder invitado. Sin embargo, el encuentro con el primer ministro japonés que muchos consideraban posible, no tuvo lugar. Al respecto, Moon escribió en las redes sociales sentirse decepcionado al no haber podido conversar con tiempo con el premier nipón, pese a estar ante una valiosa oportunidad para mejorar las relaciones entre Corea y Japón.Tras participar en la Cumbre del G7, el mandatario se trasladó a Viena en la primera visita de un presidente de Corea del Sur a Austria, desde que ambas naciones establecieran lazos diplomáticos en 1892.