Poder del Pueblo gana apoyo con Lee Jun Seok como líder

Photo : YONHAP News

El opositor Poder del Pueblo sigue ganando apoyos y adelanta al oficialista The Minjoo por un margen de casi diez puntos, tras concluir el congreso nacional donde eligió a Lee Jun Seok como líder del partido.Según una encuesta efectuada del 7 al 11 de junio entre 2.512 electores, Poder del Pueblo obtuvo un respaldo popular del 39,1% frente al 29,2% de The Minjoo. Así, respecto a la semana anterior ganó 1,1 puntos, mientras que el partido en el poder perdió 0,5 puntos, ampliando la diferencia entre ambos hasta 9,9 puntos.Básicamente, destaca el aumento de apoyo a Poder del Pueblo entre votantes en sus cuarenta, tradicionalmente más inclinados por The Minjo o por partidos menos conservadores, en un contexto marcado por la emergencia de dos personalidades: Lee Jun Seok, un político joven que promete un relevo generacional en el derechista Poder del Pueblo, y el ex fiscal general Yoon Seok Youl, señalado como potencial candidato a la presidencia con más simpatizantes.En tanto, las evaluaciones positivas sobre la gestión del Estado del presidente Moon Jae In aumentaron 0,2 puntos hasta el 38,5%. Las negativas, en cambio, totalizaron un 57,6%, perdiendo 0,3 puntos respecto a la semana anterior.El sondeo presenta un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 2 puntos.