Photo : YONHAP News

La alianza internacional para las vacunas, Gavi, no descarta que parte de las vacunas contra COVID-19 donadas por Estados Unidos lleguen también a Corea del Norte.Según dicha entidad, Corea del Norte se incluye entre las naciones de nivel medio y bajo de ingresos a las que el Gobierno estadounidense prometió enviar vacunas, en concreto unos 500 millones de dosis compradas a Pfizer para repartir entre 92 estados beneficiarios de Gavi Covax AMC y naciones de la Unión Africana.Así, Gavi incluyó a Corea del Norte como una de las 92 naciones que recibirá vacunas mediante el mecanismo Covax AMC.Previamente, Estados Unidos adelantó que donaría 80 millones de dosis, 60 millones de AstraZeneca y 20 de otros laboratorios como Pfizer, Moderna y Janssen, aunque resaltó que no las enviaría a Corea del Norte.Al respecto, en la reciente Asamblea Mundial de la Salud, Pyongyang criticó la desigualdad reinante, pues mientras algunos países almacenan más vacunas de las necesarias en nombre del "nacionalismo sanitario", otros no las consiguen por falta de poder adquisitivo.