Photo : YONHAP News

La nueva cúpula del opositor Poder del Pueblo arrancó formalmente sus actividades el lunes 14 visitando el Cementerio Nacional de Daejeon, donde yacen los restos de oficiales y soldados fallecidos en el hundimiento de la corbeta Cheonan.También se encontraron con los familiares de las víctimas de dicho siniestro, ocurrido en marzo de 2010, a quienes el nuevo líder de la formación, Lee Jun Seok, ofreció disculpas por la relativa negligencia de Poder del Pueblo al no dar a las personas que sirven a la seguridad y la defensa nacional el trato que merecen.Desde Daejeon Lee se trasladó a Gwangju, ciudad donde el inesperado derrumbe de un edificio provocó varios muertos y heridos, para visitar el altar fúnebre instalado en homenaje a las víctimas y conversar con sus familiares.A medida que el joven político emerge como símbolo de cambio en el bando opositor, aumenta el dilema del oficialista The Minjoo, que teme mostrar en contraste una imagen menos favorable al cambio y la innovación. En este contexto, el partido en el poder valora contar en su equipo preparatorio de campaña electoral para las presidenciales de 2022, con nuevos rostros más jóvenes y otras personalidades no previstas.