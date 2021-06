Ministro de Reunificación aplaza viaje a EEUU por silencio de Pyongyang

Photo : YONHAP News

La visita del ministro de Reunificación, Lee In Young, a Estados Unidos, inicialmente prevista para finales de junio, ha sido aplazada sin fecha.El ministro pensaba viajar a Estados Unidos para hablar sobre cooperación intercoreana y sobre las sanciones contra Corea del Norte con el Ejecutivo y el congreso estadounidense, think tanks y organizaciones civiles.Se cree que la medida responde a la creciente incertidumbre en la península coreana, mientras que Corea del Norte sigue sin definir una estrategia política hacia Estados Unidos y Corea del Sur.De hecho, hasta la fecha Pyongyang no ha realizado ningún comentario oficial sobre la cumbre entre el presidente Moon Jae In y el presidente Joe Biden, celebrada el 21 de mayo en Washington. Asimismo, guarda silencio sobre la sesión plenaria del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, prevista para comienzos de junio.