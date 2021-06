Seúl y Tokio coordinan posible visita de Moon a Japón durante JJOO

Photo : YONHAP News

Según informó el diario Yomiuri el martes 15, Seúl y Tokio coordinan una posible visita del presidente surcoreano Moon Jae In a Japón con ocasión de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, cuya inauguración está prevista el 23 de julio. Según el rotativo, la propuesta de viaje llega de Corea del Sur.La última vez que Corea y Japón mantuvieron una cumbre bilateral fue en febrero de 2018, durante los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang, que reunió al entonces premier nipón, Shinzo Abe, y al presidente Moon Jae In.El diario destaca que el mandatario surcoreano podría aprovechar la visita para conversar con el primer ministro japonés Yoshihide Suga, aunque Tokio es extremadamente cauteloso en concretar una posible cumbre, al considerar que Seúl no ofrece solución convincente a las demandas de indemnización por explotación sexual y laboral cometida durante el colonialismo.Tras conocer esa información, el Gobierno de Tokio desmintió la noticia, aunque por el momento no ha ofrecido más detalles al respecto.