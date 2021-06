El Parlamento revisará en junio los feriados alternativos

Photo : YONHAP News

Durante las sesiones extraordinarias de junio de la Asamblea Nacional, el partido oficialista The Minjoo promoverá la aprobación de una enmienda a la Ley de Feriados Alternativos.Tras la aprobación, aquellos festivos que caen en fin de semana se pasarán al lunes siguiente, ampliando el número de feriados alternativos, que actualmente solo operan en Año Nuevo Lunar, Chuseok y el Día del Niño. Así, el lunes posterior al Día de la Liberación de Corea, el Día de la Fundación Nacional, el Día del Hangeul y Navidad, que caen en sábado o domingo, no serán laborables en 2021.Según declaró el martes 15 el responsable parlamentario oficialista, Yun Ho Jung, ampliar el número de feriados alternativos es necesario, no solo porque muchos festivos caen en fin de semana, sino considerando la extremada carga laboral de los surcoreanos, pues mantienen el segundo mayor número de horas de la OCDE.Además, recordó que en base a informes previos esta medida genera un efecto económico valorado en 4,2 billones de wones, un aumento del consumo de hasta 2,1 billones de wones y 36.000 nuevos empleos.