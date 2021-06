The Minjoo valora estrategias para las primarias presidenciales

Photo : YONHAP News

Unos cuarenta diputados oficialistas recién llegados al Parlamento, debatieron el martes 15 la agenda y el procedimiento para las primarias internas para las próximas elecciones presidenciales.Enfatizaron que el proceso debe captar la atención de los votantes, valorando incluso retrasar el calendario.No obstante, Song Kap Seok, veterano legislador y jefe del Comité de estrategias de The Minjoo, comentó en un programa de radio el mismo martes que si bien el partido no descarta aplazar las primarias, siendo realistas no es una opción muy viable.En tanto, desde Poder del Pueblo, también a punto de iniciar los preparativos para elegir líder presidencial, Lee Jun Seok, a cargo de la formación, señaló directamente al ex fiscal general Yoon Seok Youl como potencial candidato a la presidencia. Así, dijo ser hora de que el ex fiscal general muestre su capacidad de gestión, más allá de su imagen de "azote" del Ejecutivo de Moon Jae In.En cuanto al calendario que presentó el líder opositor sobre personalidades externas catalogadas como posibles candidatos, a los que instó a afiliarse al partido hasta agosto, su equipo comentó que está alineado con el que baraja el ex fiscal general.