Autorizan ocupar el 30% del aforo en estadios deportivos

En base a las nuevas pautas de distancia social, el Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo amplió el martes 15 el máximo de espectadores en estadios deportivos a un 30% del aforo, y para estrenar dicha norma, el Estadio de Jamsil en Seúl recibió el mismo martes a 2.500 espectadores.Si bien el público no llegó a ocupar el 30% de las butacas, es decir 7.200 de unas 24.000 en total, los espectadores no tuvieron que esperar a posibles cancelaciones de reservas, como solían hacer hasta ahora, cuando la entrada a instalaciones deportivas se mantenía en el 10% del aforo. Pero salvo el límite de espectadores, el resto de pautas como no gritar, no cambiar de asiento o no ingerir alimentos, se mantienen.Al respecto, el Gobierno anticipó modificaciones en las pautas de distancia social desde el 5 julio, incluyendo las instalaciones deportivas. Dicho anuncio se hará el día 20, con un nuevo esquema de cuatro niveles, rebaja del límite de reuniones privadas, y progresiva apertura de instalaciones de uso público y establecimientos de ocio nocturno.