Líder oficialista se estrena en la Asamblea Nacional

En su primer discurso en la Asamblea Nacional, Song Young Gil, líder del oficialista The Minjoo, hizo hincapié en las políticas para la gente joven y del sector inmobiliario, al tiempo de comprometerse a acelerar el establecimiento de un nuevo presupuesto complementario.Mostrando gran expectativa ante los nuevos líderes de los partidos políticos, Song llamó a hacer de la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional de junio un "espacio destinado al pueblo".Concretamente, admitió que su formación no ha estado a la altura de las exigencias de la generación joven en la construcción de una sociedad más justa y equitativa, y para resolver los problemas que enfrenta ese grupo de la población, han solicitado al presidente Moon Jae In crear un ministerio especial para la juventud.En cuanto a las políticas inmobiliarias, se comprometió a realizar un constante esfuerzo por aumentar la oferta de viviendas.También destacó la necesidad de fijar un segundo presupuesto complementario, centrado básicamente en ayudas para los microcomerciantes afectados por el COVID-19, de cara a mejorar la economía popular y la situación de empleo en el país.Explicó que, de concretarse el nuevo presupuesto complementario, ofrecerá ayudas adicionales a microcomerciantes y otro subsidio universal por coronavirus.Por primera vez aludió al programa de reembolso en efectivo por uso de tarjetas de crédito, una iniciativa planteada por The Minjoo que busca devolver parte del importe de las compras si las ventas con tarjetas de crédito superan durante el tercer trimestre a las registradas en el trimestre anterior.En cuanto a la política energética, reconoció la dificultad de lograr la neutralidad de carbono solo con energías renovables, e insistió en una estrategia de combinación energética que apuesta por el uso conjunto de hidrógeno y de energía atómica por un tiempo determinado.